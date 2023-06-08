За час повномасштабного вторгнення шелтер прийняв понад 3 600 біженців

Прихисток для переселенців «Твоя опора» у центрі Львові, що був відкритий однойменним благодійним фондом, має вільні місця та готовий надати необхідну допомогу евакуйованим з Херсонщини українцям. За час повномасштабного вторгнення шелтер прийняв понад 3 600 біженців.

Як повідомили у благодійному фонді «Твоя опора», тимчасове чи транзитне перебування в прихистку площею 1 500 м2 у центрі Львова передбачає: 16 окремих кімнат для проживання, дві загальні зали, харчування, гігієнічні засоби, доступ до двох кухонь та їдалень, чотирьох вбиралень та двох душових, дозвілля для дорослих та дітей.

У разі потреби мешканцям прихистку надаються послуги юриста, психолога, адвоката, спеціаліста з пошуку роботи. За індивідуальним запитом можна також отримати медичний та психологічний супровід.

Прихисток на вул. Дорошенка розрахований на 180 людей. Заклад працює цілодобово, має дирекцію та обслуговуючий персонал. З адміністрацією прихистку можна зв'язатися за телефоном: +380 963 12 87 08.

«Під час роботи команда стикаємося з різними долями людей. Внаслідок підриву ГЕС одна з них – історія мешканки Каховки. Оксана виїжджала самостійно, поселилася в прихистку “Твоя опора” та одразу направилася в лікарню на обстеження. На жаль, запасного плану немає. Таких як Оксана, хто покинув усе та поїхав з Херсонської області, за офіційними даними понад 15 тисяч людей. У прихистку “Твоя опора”, за наявності вільних місць, готові прийняти ВПО та допомогти адаптуватися до нових умов життя», – розповіли в благодійному фонді.

Допомогти та підтримати тих, хто опинився у біді завжди можна на сайті Благодійного фонду «Твоя опора».

Як повідомляв голова ЛОВА Максим Козицький, уночі на 7 червня на Львівщину прибули перші сім'ї евакуйованих з Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС, однак масового приїзду біженців наразі немає. Про підготовку до прийому евакуйованих з Херсонщини заявляв також міський голова Львова Андрій Садовий.