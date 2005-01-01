Facebook за тиждень втратив $58 млрд

Марк Цукерберг визнав, що компанія «припустилася помилки»

Акції компанії Facebook подешевшали за останній тиждень на $58 млрд. Це сталося через масштабний витік даних користувачів, пише «ВВС Україна».

Як зазначається, засновник компанії Марк Цукерберг вибачився за витік, від якого постраждали 50 мільйонів користувачів Facebook. Однак ці вибачення не зупинили інвесторів від продажу акцій Facebook. Витік даних вже назвали «моментом істини» для користувачів соцмереж, де одразу ж став поширюватися тренд із хештегом #deletefacebook.

Негативні заголовки змусили деяких рекламодавців та інвесторів вивести свої активи й інвестиції, відтак - вартість акцій Facebook впала із $176.80 у понеділок до $159.30 у п'ятницю ввечері.

До слова, після виходу на ринок у 2012 році ціна однієї акції Facebook становила $38, а ринкова вартість компанія була на рівні $104 млрд

Завдяки стабільному зростанню кількості користувачів і провідній позиції на ринку цифрової реклами, вартість акцій також зростала, і у лютому цього року становила $190.

Браян Вайзер, старший аналітик у Pivotal Research, заявив, що має найбільш песимістичний прогноз щодо акцій Facebook на усій Волл Стріт. «Я прогнозував ціну у $152 за акцію Facebook на 2018, - і це було ще до подій цього тижня», - заявив аналітик.

Він пояснив, шо обвал акцій показав занепокоєння інвесторів можливим посиленням регулювання і тим, що користувачі можуть залишити соцмережу. Старший аналітик Hargreaves Lansdown Лейт Халаф називає нинішній скандал «руйнівним епізодом» в історії Facebook.

Як повідомлялося, скандал вибухнув після того, як стало відомо, що британська компанія по аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди для використання в американській виборчій кампанії. Засновник Facebook Inc. Марк Цукерберг визнав, що компанія «припустилася помилки».

Європейський парламент та уряд Німеччини також попросили Цукерберга надати пояснення у зв’язку з ситуацією із зловживанням персональними даними, до яких вдалася компанія Cambridge Analytica, а Ілон Маск видалив сторінки своїх проектів Tesla i SpaceX.