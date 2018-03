Проекти Ілона Маска видалили свої сторінки з Facebook через скандал довкола соцмережі

Компанії SpaceX і Tesla американського мільярдера Ілона Маска видалили свої офіційні сторінки у соцмережі Facebook. Це сталося після того, як один із дописувачів у twitter у рамках акції #deletefacebook закликав це зробити засновника компаній Ілона Маска.

«Я не знав, що вона там є. Зробимо», – написав Маск.

Нині сторінки SpaceX і Tesla, на які були підписані мільйони користувачів, недоступні в соцмережі Facebook.

Як пише Радіо Свобода, На тлі розслідування щодо незаконного використання персональних даних поширився хештег #deletefacebook, яким закликають закрити сторінку в соцмережі.

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа у США, могла втручатися у вибори в кількох країнах. Дані збиралися через додаток This is Your digital life, який створив професор Кембриджського університету Олександр Коган, який має російське походження, зазначає НВ.

У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook 19 березня знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, а також проведе повну перевірку будь-якої програми із підозрілою активністю.