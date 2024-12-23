Роман Гринкевич перебуватиме під вартою до 21 січня

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу – тримання під вартою до 21 січня 2025 року. Водночас підозрюваному зменшили розмір застави до 302 млн грн. Про це «Суспільному» повідомив адвокат підозрюваного.

Роман Гринкевич та його батько Ігор Гринкевич перебувають під вартою за підозрою у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві у справі про постачання одягу для ЗСУ.

26 листопада Шевченківський суд Києва продовжив тримання під вартою до 24 січня Ігорю Гринкевичу і визначив йому заставу у 298 258 тис. грн. Далі суд вирішуватиме, продовжити чи змінити запобіжний захід.

21 жовтня ДБР повідомило про завершення досудового розслідування справи поставки неякісного військового одягу для потреб ЗСУ на понад 1 мільярд гривень, до якої причетний Ігор Гринкевич, його син Роман та ще троє спільників. Крім цього, Ігор Гринкевич намагався підкупити керівництво ДБР за 500 тис. доларів, цю справу вже передали до суду.

У межах провадження, суд арештував усе майно сім’ї Гринкевичів: п’ять будинків, сім квартир, вісім автомобілів, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс. Пізніше також стало відомо, що Роман Гринкевич має нерухомість за кордоном, тож суд також арештував його будинок у Празі. Зважаючи на суспільний резонанс, компанії Гринкевичів почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей.