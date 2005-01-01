Європарламент чекає пояснень Марка Цукерберга щодо використання Facebook персональних даних

СвітРоман Ганкевич, 23 березня2170

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Європарламент чекає пояснень Марка Цукерберга щодо використання Facebook персональних даних
фото Reuters
Марка Цукерберга викликали до Європарламенту

Засновника Facebook Марка Цукерберга запросили до Європарламенту для дачі пояснень щодо гучного витоку персональних даних користувачів. Про це повідомив голова Європейського парламенту Антоніо Таяні після свого виступу на саміті ЄС у четвер, 22 березня в Брюсселі, пише «Інтерфакс-Україна».

«Щоб він міг дати пояснення з приводу того, що сталося. І особливо, щоб він нам сказав, що планує зробити для запобігання використання даних, що знаходяться в розпорядженні Facebook у такий спосіб, при якому не поважається воля користувачів», - сказав Таяні, додавши, що запрошення Цукербергу було направлено 20 березня ввечері.

За його словами, в ЄС очікують розкриття інформації про те, як сторонніми особами використовувалися дані користувачів Facebook, які були отримані за допомогою несанкціонованого доступу.

У ЄС також хочуть знати, чи не використовувалися ці дані під час президентських виборів в США і під час референдуму з Brexit у Великій Британії, щоб вплинути на наміри громадян голосувати тим або іншим чином. «Якщо так, то це було б дуже поганою новиною», - наголосив Антоніо Таяні.

При цьому він заявив, що залишається оптимістом, і повідомив, що Європарламент нагадав Конгресу США, що ЄС є першим ринком для Facebook. Тому важливо, щоб глава компанії прибув до Європи для пояснень.

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