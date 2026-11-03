Артист гарантував патріотичній молоді, що його жарти більше не кидатимуть тінь на українізацію

У понеділок, 2 листопада, група ветеранів та молоді прийшла на таємний концерт коміка Фелікса Редький, який відбувався у фотостудія «Драбина» на вул. Зеленій 20. Туди Редька переніс свій виступ після скасування у Центрі Довженка.

На концерт разом з іншими ветеранами прийшов громадський діяч та військовослужбовець Ігор Шолтис. У соціальних мережах він повідомив, що перед початком концерту разом з однодумцями заблокували вхід до концертної зали. Метою акції було отримати від артиста чіткі відповіді щодо його резонансних заяв – зокрема, висловлювань на захист пам’ятника Булгакову та закидів на адресу захисників української мови, яких комік раніше називав «мовнюками».

Після блокування входу Фелікс Редька вийшов до присутніх та своєї аудиторії для діалогу. За словами Ігора Шолтиса, у результаті розмови стендапер публічно задекларував, що в майбутньому його творчий продукт та будь-які висловлювання не матимуть підтекстів, які б кидали тінь на тему мови, українізації чи національних цінностей. Цей компроміс дозволив розблокувати вхід і провести захід. Організатори акції висловили сподівання, що комік дотримається свого слова, та закликали суспільство тримати це питання під контролем.

«Опісля тривалих словесних баталій між нами відбулася конструктивна розмова, внаслідок якої Редька погодився, що частина його жартів (і інших публічних висловлювань) можуть мати неоднозначне сприйняття та сприйматися образливими щодо базових українських цінностей», – написав Ігор Шолтис.

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«У висновку, стендапер задекларував, що в подальшому його стендап-продукт і інші публічні висловлювання не матимуть підтекстів, які будуть кидати тінь на тему мови, українізації і інших наших цінностей», – наголосив Шолтис.

28-річний Фелікс Редька відомий своїми суперечливими висловлюваннями. Ще у жовтні 2022 року під час виступу у Львові Редька жартував про російськомовних мешканців Сумщини та закликав не вимагати від людей миттєвого переходу на українську. Під час концерту Фелікса запитали скільки ще російських бомб має впасти, щоб люди перестали говорити російською. Його відповідь «чотири» спричинив ще один шквал обурення.

Напруга продовжувала зростати й у наступні роки. У липні 2024 року артист публічно виступив проти засудження батьків, які спілкуються з дітьми російською мовою. Влітку 2025 року у соцмережі Threads він спровокував нову хвилю критики, назвавши тезу про те, що «Росія цілеспрямовано знищувала українську мову», пропагандистським штампом.

Перші серйозні репутаційні наслідки настали восени 2025 року. 25 жовтня в Луцьку скасували його виступ, адже керівництво майданчику «Ангар» заявило про незгоду з публічною позицією коміка. На початку 2026 року, під час системних проблем зі світлом та опаленням у Києві, Фелікс Редька знову опинився в центрі уваги через іронічний допис про те, що його «нічого не зігріває так, як розуміння, що в Києві більше не стоїть памʼятник Булгакову».

Найпотужніша хвиля суспільного обурення та скасувань виступів накрила коміка в жовтні 2026 року. На початку місяця активіст Тарас Хавунка поставив під сумнів доцільність надання комунального простору Центру Довженка у Львові для проведення концерту «Одіссея», який був запланований на 29 жовтня.

Уже 5 жовтня керівництво Центру Довженко повідомило про скасування виступу, пояснивши це відсутністю підписаного договору з організаторами, хоча значну частину квитків вартістю від 490 до 1090 грн уже було розкуплено. Сам Фелікс Редька звинуватив заклад у раптовості рішення, нагадавши, що неодноразово виступав там під час повномасштабної війни.

Ефект доміно швидко поширився на інші міста. Протягом кількох наступних днів організаторам відмовили в Хмельницькому та Івано-Франківську. Суспільство чітко розділилося в оцінці подій: одна частина громадян підтримала скасування концертів як логічну реакцію на зневагу до мовного питання, тоді як інші називали це проявом цензури.

У відповідь на хвилю бойкоту в середині жовтня Фелікс Редька анонсував власне «викриття» зірок-псевдопатріотів, паралельно докоряючи іншим артистам мовчання щодо політичних скандалів у країні.