Затриманому загрожує до семи років в'язниці

Мешканець Жовківщини отримав підозру у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових речовин. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у середу, 21 серпня, повідомили, що 48-річний чоловік зберігав зброю на території власного фермерського господарства.

«Попередньо, чоловік знайшов цинковий ящик зі зброєю та вибухівкою на узбіччі автодороги, коли повертався з поїздки в Донецьку область, та вирішив забрати з собою», – розповіли в прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці знайшли й вилучили три протитанкові міни без підривача, десять тротилових шашок та 1080 патронів до автомата Калашникова. Наразі тривають слідчі дії.

Зброя, яку вилучили правоохоронці (Фото прокуратури)

Справу розслідує поліція та контррозвідка Служби безпеки України. Підозрюваному загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.