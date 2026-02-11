Нова модель у Фейсбуці розширює можливості для рекламодавців

Українські користувачі Фейсбук з аудиторією від п’яти до десяти тис. підписників почали отримувати перші виплати у січні 2026 року. Платформа розширила можливості монетизації та дозволила заробляти не лише на відео, а й на фото та текстових дописах. Про це у середу, 11 лютого, повідомили Digital Masons та Forbes Ukraine.

Українським авторам став доступний пакет інструментів Content Monetization Program – це єдина програма монетизації контенту у соцмережі Фейсбук. Водночас доступ відкривається лише для професійних сторінок, які відповідають вимогам Meta.

«Монетизація у Фейсбуці для українських авторів фактично працює вже близько року – раніше в тестовому режимі та для обмеженого кола користувачів. Тепер просто масштабували програму», – пояснив CEO Webpromo Юрій Копишинський.

Нова система передбачає монетизацію фото, текстових дописів, сторіз, а також інструмент Performance Bonus – додаткову винагороду за активність контенту навіть без прямого розміщення реклами.

Усі дані про доходи доступні в розділі Insights у Professional Dashboard та Meta Business Suite. Автори можуть відстежувати, які формати та конкретні публікації генерують виплати. Раніше різні програми монетизації мали окремі вимоги й технічні обмеження, що ускладнювало роботу з різними форматами.

Нова модель розширює можливості для рекламодавців. Бренди зможуть показувати рекламу цільовій аудиторії конкретного блогера за відносно невеликі бюджети.

Копишинський зауважив, що для українського бізнесу це не стане революційною зміною.

«Meta просто ще активніше просуватиме рекламу. Для користувачів це може створювати ілюзію легкого заробітку, але на рівні мікроблогінгу великого обсягу грошей немає», – додав він.

Зазначимо, що в Україні монетизація впроваджувалася поступово: окремі професійні акаунти отримували доступ ще у 2025 році. Зокрема, медіагрупа Starlight Media у березні того року отримала запрошення до тестування програми. До неї підключили сторінки телеканалу СТБ, «Таємниці ДНК» та «Серіал Сліпа» із сукупною аудиторією понад 1,3 млн підписників.

Нагадаємо, у вересні 2024 року регулятор Європейського союзу з питань конфіденційності оштрафував американського ІТ-гіганта Meta на 100 млн доларів за неналежне зберігання паролів деяких користувачів у соцмережах, які належать компанії.