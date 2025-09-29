Волинські митники знайшли серед особистих речей іноземця нацистські реліквії

У пункті пропуску «Ягодин» митники викрили контрабанду зброї та нацистських реліквій. Як зʼясувалося, незадекларовані речі намагався вивезти до Польщі пасажир рейсового автобуса – 69-річний фінляндець. Про це повідомила 29 вересня пресслужба Волинської митниці.

За інформацією митників, контрабанду виявили у рейсовому автобусі «Київ – Познань», який виїжджав до Польщі через Волинську область. Так, в особистих речах 69-річного громадянина Фінляндії інспектори знайшли одразу кілька обмежених до переміщення колекцій.

Зокрема, іноземець перевозив шість ножів, підбірку з 345 специфічних фотокарток зі спецфонду МВС УРСР, пам’ятні медалі та нагрудні знаки із зображенням нацистської символіки, ікони Богоматері тощо. Ці незадекларовані предмети передадуть на експертизу для визначення рівня культурної цінності.

Митники повідомили правоохоронцям про знайдені ножі, що можуть бути холодною зброєю. За порушення ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання чи збут зброї без передбаченого законом дозволу) іноземцю загрожує від трьох до семи років тюрми.

Крім того, на чоловіка склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони). Санкція статті передбачає штраф з конфіскацією таких товарів або без неї (за рішенням суду).