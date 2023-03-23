Передача танків Leopard 2 стане частиною 14-го пакета військової допомоги

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен анонсував передачу Україні трьох танків Leopard 2. Про це у четвер, 23 березня, повідомило фінське видання MTV.

Згідно з повідомленням, передача танків Leopard 2 стане частиною 14-го пакета військової допомоги. Рішення про його надання президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив сьогодні за пропозицією уряду. У 14-му пакеті військової допомоги також передбачене важке озброєння і боєприпаси.

Фінляндія також проведе навчання для Збройних сил, пов’язане з використанням та обслуговуванням українськими військовими танків Leopard 2. Вартість ухваленого пакету допомоги на оборонне обладнання становить близько 161 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів оборонного обладнання, які Фінляндія поставила в Україну, становить близько 910 млн євро.

Раніше Фінляндія вже ухвалила рішення про передачу трьох броньованих танків для розмінування на базі Leopard 2, це означає, що загалом Фінляндія передасть Україні шість машин Leopard 2.