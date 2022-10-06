Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен повідомив, що його країна надасть Україні дев’ятий пакет військової допомоги. Про це він написав у Twitter.

«Оборонна боротьба України триває. На жаль, схоже, що війна може тривати довго. Наша підтримка України продовжується», – йдеться у повідомленні.

Як пише видання Iltalehti, Міноборони Фінляндії не розголошує зміст допомоги, спосіб чи графік доставки з міркувань безпеки. У цьому пакеті врахували як потреби України, так і ресурсне становище Збройних сил Фінляндії.

Вартість останнього пакета становить 11,8 млн євро. Загалом Фінляндія надала Україні допомогу на понад 104 млн євро. Також у серпні країна повідомила про відправлення у Велику Британію 20 своїх військовослужбовців для участі у програмі підготовки українських захисників.

Напередодні стало відомо, що Чехія вирішила передати Україні партію важкої техніки. Раніше у Чехії лише за місяць зібрали кошти на модернізований танк Т-72 для українських військових.