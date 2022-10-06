Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Загалом Фінляндія надала Україні допомогу на понад 104 млн євро
До теми
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен повідомив, що його країна надасть Україні дев’ятий пакет військової допомоги. Про це він написав у Twitter.
«Оборонна боротьба України триває. На жаль, схоже, що війна може тривати довго. Наша підтримка України продовжується», – йдеться у повідомленні.
Як пише видання Iltalehti, Міноборони Фінляндії не розголошує зміст допомоги, спосіб чи графік доставки з міркувань безпеки. У цьому пакеті врахували як потреби України, так і ресурсне становище Збройних сил Фінляндії.
Вартість останнього пакета становить 11,8 млн євро. Загалом Фінляндія надала Україні допомогу на понад 104 млн євро. Також у серпні країна повідомила про відправлення у Велику Британію 20 своїх військовослужбовців для участі у програмі підготовки українських захисників.
Напередодні стало відомо, що Чехія вирішила передати Україні партію важкої техніки. Раніше у Чехії лише за місяць зібрали кошти на модернізований танк Т-72 для українських військових.