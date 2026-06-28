Фіцо назвав «масштабною» заплановану допомогу НАТО для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацька делегація поїде на саміт НАТО в Анкарі без мандата на підтримку нової військової чи фінансової допомоги Україні. Про це 26 червня повідомило словацьке видання Aktuality.

Саміт НАТО відбудеться 7–8 липня в турецькій Анкарі. За даними видання Politico, очікується, що лідери країн Альянсу підтвердять зобов’язання щодо колективної оборони, оголосять про додактову військову підтримку України на суму 70 млрд євро та знову визнають Росію «довгостроковою загрозою».

Під час етеру на «Радіо Словаччина» Фіцо назвав заплановану допомогу Україні «масштабною» та повідомив, що обговорить це питання з вищим керівництвом держави і міністром оборони Робертом Каліняком. За його словами, словацька делегація має вирушити на саміт без повноважень погоджувати будь-які нові військові чи фінансові зобов’язання щодо України.

Він також додав, що не може завадити іншим країнам, які «хочуть зробити внесок у війну».

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«Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і ми можемо опинитися на порозі Третьої світової війни. Тому від імені Словаччини заявляю: ніякої підтримки війни, Словаччина не буде оплачувати військові витрати України», — заявив словацький прем’єр-міністр.

Додамо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Словаччин надала Україні 13 пакетів військової допомоги на суму близько 671 млн євро, а також близько десяти винищувачів МіГ-29.

Однак у 2023 році, після приходу до влади уряду Роберта Фіцо, Братислава припинила надання військової допомоги Україні з державних складів.

Роберт Фіцо останніми місяцями наголошує, що підтримує євроінтеграцію України. Попри це, він уникає прямого засудження російської агресії проти України та виступає за нормалізацію відносин з країною-агресором.