Уночі Сили протиповітряної оборони збили 371 із 433 російських безпілотників

Російська армія з вечора 31 жовтня запустила по Україні десятки бензинових дронів-камікадзе типу «Шахед». Радник президента з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у суботу, 31 жовтня, пояснив, що цього разу росіяни використали більше звичайних безпілотників, а не реактивних, через суцільну хмарність над Україною.

За словами експерта, росіяни розраховують, що за таких погодних умов українським екіпажам дронів-перехоплювачів буде складніше виявляти цілі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Над Україною суцільна хмарність, тому ворог запускає десятки звичайних бензинових “шахедів”, розраховуючи на те, що нашим екіпажам перехоплювачів буде складно їх виявити», – йдеться у дописі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Уночі Сили протиповітряної оборони збили 371 із 433 російських безпілотників. Із загальної кількості дронів 64 були реактивними. Під атакою опинилися західні та центральні області України.

У Рівненській області внаслідок влучання безпілотника в житловий будинок поранення дістали четверо людей. На Полтавщині постраждала дитина. Також російська армія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Хмельницької, Вінницької, Житомирської та Дніпропетровської областей. На Житомирщині через нічні обстріли без електропостачання залишилися понад 650 населених пунктів.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада та вранці російські безпілотники кілька разів атакували Львівщину. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, загалом від початку повітряної тривоги о 21:06 31 жовтня в повітряний простір області зайшли шість ворожих дронів. Більшість із них знешкодили в полях. Під час останньої атаки уламки збитого безпілотника впали на будинок у дачному кооперативі у Львівській громаді.