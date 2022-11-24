Станом на сьогодні війна потребує щонайменше 10 млрд доларів на місяць

За дев'ять місяців широкомасштабної війни проти України Росія витратила приблизно 82 млрд доларів, що становить чверть доходів РФ за 2021 рік. Про це свідчать розрахунки журналістів видання Forbes.

У виданні уточнили, що йдеться про прямі витрати РФ, необхідні для підтримки військових дій. Водночас вказана цифра не включає стабільні видатки на оборону або втрати, пов’язані з економікою.

розрахунки Forbes

За даними Forbes, у 2021 році всі бюджетні доходи Росії становили 340 млрд доларів.

розрахунки Forbes

«Тобто РФ уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії. Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що тільки ЄС платив за нафту і газ Росії близько 1 млрд євро на день. То зараз ситуація інша», – зауважили у виданні.

Позначається також зниження доходів федерального бюджету РФ від експорту нафти та газу. Так, після зупинки постачання через «Північний потік» Росія втратила вже більшу частину європейського газового ринку. Крім того, з грудня почнуть діяти санкції щодо російської нафти.

розрахунки Forbes

Як зауважили в Forbes, війна тим часом вимагає більше грошей. Зазначається, що вартість витрат Росії на збройну агресію проти України восени зросла вдвічі.

розрахунки Forbes

За інформацією видання, станом на сьогодні війна потребує щонайменше 10 млрд доларів на місяць.

До слова, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 24 листопада втрати російських військ у розв'язаній проти України повномасштабній війні становлять близько 85 тисяч 720 осіб.