Forbes підрахував втрачені Україною танки Leopard за час літнього контрнаступу
За 13 тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході України українська армія втратила лише п’ять із 71 танка Leopard 2, ще щонайменше 10 таких танків зазнали пошкоджень і перебувають на ремонті. Відповідні підрахунки зробили журналісти американського журналу Forbes.
Як йдеться в публікації, усі втрати танків Leopard 2 відбулися в квадраті площею близько 65 квадратних кілометрів, який обмежений Малою Токмачкою на півночі і Роботиним на півдні. Обидва ці населені пункти розташовані в Запорізькій області. Цілком можливо, що майже кожен член екіпажу п'яти знищених танків – загалом 20 осіб – встиг покинути свою машину до того, як вона згоріла або вибухнула. На фото і відео, що зафіксували чотири з п'яти втрат танків Leopard 2, видно відкриті люки на баштах і корпусах танків – журналісти трактують це як свідчення того, що екіпажі встигли врятуватися.
Пошкоджені танки українці ремонтують у Польщі та Німеччині й повертають їх на фронт. Як наголошується в публікації, завдяки фундаментальній міцності 69-тонного Leopard 2 цей танк може отримати пошкодження, заїхати на ремонт, повернутися в бій, знову отримати пошкодження і знову відправитися на ремонт.
Нагадаємо, що консорціум країн НАТО, до якого входять Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія та Швеція, разом пообіцяли надати Україні 10 Strv 122s – шведських модифікацій Leopard 2A5, 21 Leopard 2A6 та 74 Leopard 2A4. Всі ці танки, окрім 14 А4, вже прибули на фронт.
Танк A4 1980-х років є найменш складним із Leopard 2. Танки Strv 122 і A6 90-х років мають нову композитну броню, кращу оптику і – у випадку A6 – довшу і далекобійнішу 120-міліметрову основну гармату.
Німецькі танкобудівні компанії KMW і Rheinmetall побудували Leopard 2 зі спеціальними відсіками для 120-міліметрових боєприпасів, які при влучанні вибухають назовні, подалі від екіпажу. Російські танки, навпаки, зберігають боєприпаси під баштою. Коли боєприпаси вибухають, вони злітають разом із баштою і трьома членами екіпажу в небо. Це головна причина, чому набагато легше пошкодити Leopard 2 й налякати його екіпаж, ніж знищити танк і вбити його екіпаж. Для порівняння: точне влучання в російський Т-72 може катастрофічно підірвати танк і екіпаж.
Якщо припустити, що кожен знищений "Леопард-2" залишив по собі візуальні докази свого знищення, то з початку українського контрнаступу 4 червня було списано всього п'ять Leopard 2. Втрати включають два з 50 розгорнутих А4 і три з 21 розгорнутого А6. Жодного знищеного Strv 122 не було підтверджено.
Також у публікації зазначається, що Україна ще має отримати щонайменше 165 Leopard 1A5, однак на відміну від Leopard 2 й американських танків Abrams їхній броньований захист – мінімальний.