За 13 тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході України українська армія втратила лише п’ять із 71 танка Leopard 2, ще щонайменше 10 таких танків зазнали пошкоджень і перебувають на ремонті. Відповідні підрахунки зробили журналісти американського журналу Forbes.

Як йдеться в публікації, усі втрати танків Leopard 2 відбулися в квадраті площею близько 65 квадратних кілометрів, який обмежений Малою Токмачкою на півночі і Роботиним на півдні. Обидва ці населені пункти розташовані в Запорізькій області. Цілком можливо, що майже кожен член екіпажу п'яти знищених танків – загалом 20 осіб – встиг покинути свою машину до того, як вона згоріла або вибухнула. На фото і відео, що зафіксували чотири з п'яти втрат танків Leopard 2, видно відкриті люки на баштах і корпусах танків – журналісти трактують це як свідчення того, що екіпажі встигли врятуватися.

Пошкоджені танки українці ремонтують у Польщі та Німеччині й повертають їх на фронт. Як наголошується в публікації, завдяки фундаментальній міцності 69-тонного Leopard 2 цей танк може отримати пошкодження, заїхати на ремонт, повернутися в бій, знову отримати пошкодження і знову відправитися на ремонт.

Нагадаємо, що консорціум країн НАТО, до якого входять Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія та Швеція, разом пообіцяли надати Україні 10 Strv 122s – шведських модифікацій Leopard 2A5, 21 Leopard 2A6 та 74 Leopard 2A4. Всі ці танки, окрім 14 А4, вже прибули на фронт.

Танк A4 1980-х років є найменш складним із Leopard 2. Танки Strv 122 і A6 90-х років мають нову композитну броню, кращу оптику і – у випадку A6 – довшу і далекобійнішу 120-міліметрову основну гармату.

Німецькі танкобудівні компанії KMW і Rheinmetall побудували Leopard 2 зі спеціальними відсіками для 120-міліметрових боєприпасів, які при влучанні вибухають назовні, подалі від екіпажу. Російські танки, навпаки, зберігають боєприпаси під баштою. Коли боєприпаси вибухають, вони злітають разом із баштою і трьома членами екіпажу в небо. Це головна причина, чому набагато легше пошкодити Leopard 2 й налякати його екіпаж, ніж знищити танк і вбити його екіпаж. Для порівняння: точне влучання в російський Т-72 може катастрофічно підірвати танк і екіпаж.

Якщо припустити, що кожен знищений "Леопард-2" залишив по собі візуальні докази свого знищення, то з початку українського контрнаступу 4 червня було списано всього п'ять Leopard 2. Втрати включають два з 50 розгорнутих А4 і три з 21 розгорнутого А6. Жодного знищеного Strv 122 не було підтверджено.

Також у публікації зазначається, що Україна ще має отримати щонайменше 165 Leopard 1A5, однак на відміну від Leopard 2 й американських танків Abrams їхній броньований захист – мінімальний.