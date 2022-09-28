Мешканця Луганської області, громадянина України Нікіту Хрипко в Івано-Франківську посадили на 15 років за перехід на бік росіян і службу у складі військ так званої «ЛНР». Солдат у лютому 2022 року мобілізувався до військ окупантів добровільно, служив на блокпостах, перевіряв документи, а після мінометного обстрілу сам здався у полон. У суді Нікіта Хрипко свою вину визнав і розкаявся.

Як зазначається у вироку Івано-Франківського міського суду, українець, мешканець Луганщини Нікіта Хрипко мобілізувався до військ так званої «Луганської народної республіки» перед самим повномасштабним вторгненням Росії в Україну – 22 лютого 2022 року. Солдата зарахували до 208 полку «ЛНР» на посаду стрільця. За даними слідства, рядовий Нікіта Хрипко виконував обов’язки «солдата» в різних видах бою, служив на пропускних пунктах, перевіряв документи мешканців окупованих міст і сіл, шукав серед них військових ЗСУ.

14 квітня 2022 року солдат здався у полон ЗСУ після мінометного обстрілу в Сєвєродонецьку. У суді Нікіта Хрипко свою вину визнав повністю, підтвердив усі обставини справи, пояснив, що дійсно добровільно мобілізувався до війська окупантів та служив на блокпостах.

«Мета була зайняття позицій. Дислокація постійно змінювалася. У військовослужбовців ЗСУ та цивільне населення він не стріляв. Однак, після мінометного обстрілу здався в полон і надалі брати участь у військових діях не бажає. Вважає, що це все неправильно, гинуть люди. До вчиненого ставиться критично, каявся та просив прийняти рішення відповідно до обставин справи», – йдеться у вироку суду.

Відтак, колегія суддів Івано-Франківського міського суду визнала Нікіту Хрипка винним у державній зраді, переході на бік окупантів та участі у терористичні організації (ч. 2 ст. 111, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 ККУ) та присудив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.