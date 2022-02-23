Лікар-патологоанатом з Івано-Франківська заплатить 34 тис. грн штрафу за нелегальну відправку оптичного прицілу до Словаччини. Відомо, що чоловік купив прилад на OLX, запакував у футляр і коробку та надіслав «Укрпоштою». Приціл знайшли закарпатські митники під час перевірки поштових відправлень у Чопі.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, у травні 2021 року івано-франківський лікар-патологоанатом Володимир Василик купив на OLX військовий приціл для керування вогнем – оптичний прилад наземної артилерії та реактивних залпів ПГ-1. Чоловік знав, що прилад може належати до військових товарів, однак незаконно відправив його з відділення «Укрпошти» в Івано-Франківську до Словаччини для продажу.

На залізничному митному пості у Чопі, під час перевірки посилки митники вилучили оптичний прилад наземної артилерії ПГ-1. За даними департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, цей прилад використовується у військовій сфері та відповідає списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Під час суду Володимир Василик свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив, що дійсно відправляв таку посилку до Словаччини. Разом із тим, деталей про те, кому та для чого лікар-патологоанатом надсилав військовий приціл, не повідомляється.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Василь Бедьо врахував каяття лікаря та його сприяння в розкритті справи як обставину, що пом’якшує покарання, визнав Володимира Василика винним за ч. 1 ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та зобов’язав сплатити штраф у сумі 34 тис. грн. Приціл конфіскували на користь держави, пакування приладу та футляр, які зберігалися у камері речових доказів СБУ, суд вирішив знищити. Обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 днів.