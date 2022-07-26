Українські лікарі отримають ноутбуки від уряду Франції

Уряд Франції вирішив передати українським медикам 10 тис. нноутбуків, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Наші лікарі – герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами. Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп’ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери», – написав він у Telegram у вівторок, 26 липня.

З його допису випливає, що ноутбуки передало Міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції у рамках ініціативи, яку реалізовують українські міністерства охорони здоров’я і цифрової трансформації.

Нагадаємо, у травні МОЗ отримало партію надсучасного обладнання для лікарень, якого досі в Україні не було. Його використовують найкращі клініки світу для діагностики та лікування пацієнтів у складних випадках. Ввоно дозволяє створювати віртуальну присутність лікаря в операційній з будь-якої точки світу. І не просто забезпечувати його присутність, а безпосередньо брати участь в операції. Зокрема, це обладнання надає віддалений доступ до життєвих показників пацієнта, а високотехнологічна камера передає точне зображення з операційного стола.