Уряд Франції виділить додатково 200 мільйонів євро до фонду підтримки, щоб українська армія могла продовжити закупівлю французької техніки. Про це у вівторок, 7 листопада, повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню перед Національними зборами, пише Franceinfo.

За словами міністра, це – продовження є частиною запланованого на середу розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування асигнувань на поточний фінансовий рік.

Міністр оборониФранції також сказав, що новий проголосований документ дозволить Франції повернутися до нової стратегії придбання нової техніки для української армії.

За даними видання, очікується, що бюджет Міністерства оборони Франції збільшиться на 3,3 млрд євро у 2024 році (+7,5%) і досягне 47,2 мільярда євро, відповідно до того, що передбачено новим законом про військове програмування на 2024 рік.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що французька компанія Cybergun постачатиме Україні ручні гранати та штурмові гвинтівки.