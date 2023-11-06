Французька компанія Cybergun передасть 10 тис. автоматів і 400 гранатометів для ЗСУ. Про це 6 листопада повідомила прес-служба Cybergun.

Зазначається, що дочірня компанія Verney-Carron Cybergun підписала рамковий контракт з українською державною компанією «Укрспецекспорт» на рекордну для себе суму 36 млн євро.

Домовленість передбачає постачання 10 тис. штурмових гвинтівок, 2 тис. снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

«Угода відображає подальше зміцнення двосторонніх відносин між Францією та Україною у сфері оборонного співробітництва», – йдеться у повідомленні.

Моделі зброї, яку передадуть для української армії не уточняються. Відомо, що Cybergun займається виготовленням копій різної зброї на основі ліцензій найбільших виробників оборонної продукції.