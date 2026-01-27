Британські ракети Storm Shadow

Франція виступила проти ініціативи щодо спрощення механізму закупівлі британських крилатих ракет Storm Shadow для потреб України. Про це у понеділок, 26 січня, повідомила газета The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела та внутрішні документи.

Коаліція з 11 столиць Європейського Союзу запропонувала пом’якшити правила використання кредиту в розмірі 90 млрд євро, щоб дозволити Києву закуповувати британське озброєння. Однак Париж наполягає, що ці кошти мають витрачатися виключно в межах ЄС. План передбачає, що близько двох третин кредитних грошей буде спрямовано на закупівлю озброєння для ЗСУ з пріоритетом для європейської та української оборонної промисловості, а не виробників за межами Євросоюзу.

Та згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти The Telegraph, українські військові оцінюють потребу у військовій техніці, виробленій поза межами ЄС, у 2026 році на рівні близько 24 млрд євро. Йдеться насамперед про американські системи протиповітряної оборони Patriot та перехоплювачі PAC-3, а також про ракети великої дальності, які європейські країни можуть бути не в змозі оперативно забезпечити.

Британські ракети Storm Shadow розглядалися як один із можливих варіантів закриття дефіциту. Ініціатори пропонували чотирирівневу систему пріоритетів, яка дозволила би Британії зайняти вищу позицію в ланцюжку закупівель за умови готовності задовольнити потреби України. Однак, за словами одного з дипломатичних джерел, Франція не підтримує цю пропозицію, адже Париж перебуває в центрі зусиль із забезпечення стратегічної автономії ЄС від союзників, насамперед від США.

Французька сторона наполягає, що будь-яка фінансова допомога Україні має передусім сприяти розвитку оборонної промисловості Євросоюзу, навіть якщо це суперечить нагальним оборонним потребам Києва. Такий підхід уже викликав критику, оскільки, за оцінками експертів, він може обмежити здатність України ефективно протидіяти російським повітряним атакам.

Нагадаємо, вперше крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії застосували у листопаді 2024 року. Українські війська уразили командний пункт росіян у селищі Мар'їно в Курській області.