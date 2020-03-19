Франція запровадила штрафи за вихід з дому без поважних причин

Французька поліція у середу, 18 березня, виписала майже п'ять тисяч штрафів за порушення обмежень, запроваджених у країні через поширення коронавірусу.

Як пише «Німецька хвиля», через пандемію жителям країни дозволили виходити на вулицю тільки з професійних або медичних причин, а також для купівлі товарів першої необхідності і ліків. Люди мають мати при собі документ, в якому вказана мета виходу з дому.

Як розповів міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, за порушення цих норм вже були оштрафовані 4 955 людей.

«Вчора (17 березня, – ред.) штраф становив 35 євро, а від сьогодні (18 березня, – ред.) – 135 євро, він може зрости до 375 євро. Це повинно бути фактором, який стримує людей», – сказав він.

Тим часом Китай надіслав до Франції мільйон захисних масок та медичних рукавичок для боротьби з поширенням коронавірусу, повідомив міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан. Перший літак із захисними засобами вже прибув, другий очікується у четвер.

За інформацією ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, станом на вечір 18 березня у Франції зафіксовано 9134 випадків зараження. Померли від захворювання Covid-19 264 людини.

До слова, Україна також запровадила карантин через пандемію коронавірусного захворювання Covid-19, за порушення якого передбачені штрафи і кримінальна відповідальність.