Столтенберг назвав членство України в НАТО віддаленою перспективою

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії заявив, що перспектива членства України в НАТО поки віддалена. Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Члени НАТО раніше домовилися, що Україна стане членом альянсу. Водночас це віддалена перспектива. Що зараз важливо – це забезпечити, щоб зберегти Україну як суверенну та незалежну державу, тому ми маємо підтримувати Україну», – сказав Столтенберг.

Він додав, що в НАТО повинні допомогти Україну збудувати міцну оборону після закінчення війни, аби Росія знову не розпочала агресію. Крім того, він наголосив на важливості гарантій безпеки.

Обсяг допомоги, яку Альянс та країни-союзниці надали Україні з початку російського вторгнення для забезпечення її права на захист перевищила 100 млрд євро.

Прем'єр-міністерка Фінляндії також зазначила, що бачить майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

«Причина, чому ми подали заявку на членство в НАТО, дуже проста. Лінія НАТО – це єдина лінія, яку Росія не перетне. Це було питання, яке ми мали поставити собі, коли Росія вторглася, жорстоко напала на Україну», – сказала Марін.

Раніше Столтенберг заявив, що архітектуру контролю за озброєннями зруйновано та закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі СНО-3.