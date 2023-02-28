Генсек НАТО назвав вступ України «віддаленою перспективою»
Допомога НАТО для України перевищила 100 млрд євро
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії заявив, що перспектива членства України в НАТО поки віддалена. Про це повідомляє «РБК-Україна».
«Члени НАТО раніше домовилися, що Україна стане членом альянсу. Водночас це віддалена перспектива. Що зараз важливо – це забезпечити, щоб зберегти Україну як суверенну та незалежну державу, тому ми маємо підтримувати Україну», – сказав Столтенберг.
Він додав, що в НАТО повинні допомогти Україну збудувати міцну оборону після закінчення війни, аби Росія знову не розпочала агресію. Крім того, він наголосив на важливості гарантій безпеки.
Обсяг допомоги, яку Альянс та країни-союзниці надали Україні з початку російського вторгнення для забезпечення її права на захист перевищила 100 млрд євро.
Прем'єр-міністерка Фінляндії також зазначила, що бачить майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.
«Причина, чому ми подали заявку на членство в НАТО, дуже проста. Лінія НАТО – це єдина лінія, яку Росія не перетне. Це було питання, яке ми мали поставити собі, коли Росія вторглася, жорстоко напала на Україну», – сказала Марін.
Раніше Столтенберг заявив, що архітектуру контролю за озброєннями зруйновано та закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі СНО-3.