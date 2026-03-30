Голова Львівської районної ради Андрій Сулим подав декларацію про доходи за 2025 рік, в якій вказав автомобіль Toyota Camry 2020 року та дві квартири, які його дружина Діана Сулим отримала у спадок.

Як вказано в декларації, оприлюдненій 30 березня на сайті НАЗК, Андрій Сулим користується родинним будинком, а також із 2016 року орендує дві ділянки в Липнику Рава-Руської громади. У 2025 році його дружина стала власницею двох квартир у Львові на 69,6 м² та 53 м². За інформацією з реєстру нерухомості, ці квартири Діана Сулим отримала як спадок.

У грудні 2025 року Андрій Сулим став власником Toyota Camry 2020 року випуску, яка належала його матері Ганні Сулим вартістю понад мільйон гривень, а його дружина вказала право користування на Mazda CX-5 2013 року, що належить її родичці Лесі Лесь. Натомість подружжя продало Audi A4 за 519 тис. грн.

Андрій Сулим вказав 307,8 тис. грн зарплати в Львівській районній раді, а 31-річна Діана Сулим – 280,5 тис. грн доходу як ФОП. Родина зберігає готівкою 10 тис. євро і 35 тис. доларів.

31-річний Андрій Сулим очолює Львівську районну раду з кінця 2020 року. Районна рада засідає вкрай рідко та займається переважно земельними питаннями колишніх районних адміністрацій, які розформували.