Голова Миколаївської ОДА Савченко заявив про непричетність до самогубства льотчика Волошина

Голова обласної держадміністрації Миколаївщини Олексій Савченко

Поліція допитала голову Миколаївської ОДА Олексія Савченка та одного із його заступників (ймовірно, Валентина Гайдаржи) в межах розслідування справи про смерть героя-льотчика, в. о. керівника місцевого аеропорту Владислава Волошина. Про це повідомив керівник обласної поліції Юрій Мороз на брифінгу в понеділок, пишуть «Никвести».

«Глава адміністрації дав свідчення, в яких повідомив, що мав з Волошиним лише робочі стосунки, жодних погроз, примусу до підписання документів не було», – заявив начальник поліції області.

Також він додав, що «жодних актів виконаних робіт з ремонту будівлі аеровокзалу» не було.

Як повідомив начальник поліції, зі слів удови Волошина, на початку березня голова обласної адміністрації Олексій Савченко пообіцяв Владиславу Волошину після отримання сертифікатів щодо аеропорту посприяти йому в одержанні квартири, через що, як каже Мороз, Волошин був у піднесеному настрої, бо мала вирішитися одна із проблем – відсутності власного житла.

Виходячи з цього Мороз заявив, що він не бачить підстав вважати, що самогубство Владислав Волошин вчинив під тиском.

При цьому на запитання журналістів про те, про що ж тоді кажуть колеги Владислава, заявляючи, що останнім часом керівництво облдержадміністрації тиснуло на директора аеропорту, вимагаючи від нього підписати акти виконаних робіт з незаконного ремонту аеровокзалу, Юрій Мороз відповів, що ще не всі колеги Волошина були допитані.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що в Миколаєві у власній квартирі застрелився 29-річний керівник обласного аеропорту, льотчик Владислав Волошин. Поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК («Умисне вбивство»), ведеться слідство.

Пізніше журналіст Андрій Лохматов опублікував одне із останніх листувань Волошина, в якому він говорить про тиск з боку голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка, про бажання покинути аеропорт і про те, що останнім часом його не покидають думки про суїцид. «Я його не боюся. Дітей без батька не хочеться залишати, але суїцидальні думки мене не покидають», –писав Волошин.

Померлий був учасником бойових дій на Донбасі, його нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Він був пілотом штурмовика.