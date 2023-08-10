Влада ОАЕ хоче організувати зустріч Зеленського з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде готова вести перемовини з Росією, коли війська агресора залишать Україну, але переговорів російського президента Владіміра Путіна і українського лідера Володимира Зеленського за одним столом не буде. Таку думку голова зовнішньополітичного відомства України висловив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, передає «Укрінформ».

За його словами, якщо російські війська покинуть територію нашої держави, Україна зможе вести перемовини, але це буде не з Путіним.

«Путін не партнер (для переговорів, – Ред.). Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні засоби опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна та Зеленського за одним столом», – сказав очільник МЗС.

Кулеба додав, що президент РФ «з 2014 року розраховує на чиїсь вибори, але результати йому жодного разу не допомогли», коментуючи розрахунки Путіна щодо перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

«Я все ще вважаю, що час – наш союзник, через той простий факт, що наші військові можливості зростають, а російські – зменшуються. Але ми розраховуємо на те, що колись війна закінчиться на нашу користь», – додав міністр.

Голова МЗС переконаний, що перемогу можна досягти за допомогою війни та дипломатії. Також Кулеба вважає, що старт переговорів до повного виведення окупаційних військ із України залежить від обставин.

«Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді не повірить. Перш ніж піти (на компроміс щодо переговорів, – Ред.), ми хотіли б переконатися, що він серйозний, а не черговий обман. Що росіяни потім не повернуться, щоб знову атакувати нас», – сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, Москва, наприклад, не дотримувалася умов «зернової угоди», яку уклали за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Нагадаємо, 9 серпня президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян заявив про бажання організувати зустріч Владіміра Путіна та Володимира Зеленського на конференції ООН з клімату. У Держдепі США, коментуючи цю ініціативу, сказали, що Зеленський має сам вирішувати, чи погоджуватись йому на переговори.

Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо «формули миру», представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Президент України Володимир Зеленський вважає що Путін піде на переговори тоді, коли Збройні Сили України дійдуть до Криму. Однак Україна проти початку перемовин у разі повернення до кордонів, які існували станом на початок 24 лютого 2022 року.