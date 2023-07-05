Світлана Федорець переїхала на Черкащину з окупованої Якимівки Запорізької області

Правоохоронці повідомили про підозру керівниці Звенигородського районного суду Черкаської області Світлані Федорець, яка виправдувала збройну агресію Росії проти України, називаючи, зокрема, напад Росії на Україну «звільненням». Про це вранці в середу, 5 липня, повідомили Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

«Після повномасштабного збройного вторгнення Росії суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України. Вона називала захоплені території України "звільненими", а окупантів називала "нашими" та визнавала АР Крим частиною Росії», – повідомило ДБР.

За інформацією правоохоронців, голова суду кілька разів відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік.

В ДБР також додали, що вона тлумачила збройну агресію Росії проти України як вмотивований крок, виражений стратегічною важливістю Криму та обвинувачувала ЗСУ у невиправданій агресії проти мирних українців. Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання російських ракет у цивільні будинки як економію рф дорогих високоточних ракет, через що вони влучають по мирному населенню, і наголошувала, що, зокрема, Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.

Світлана Федорець стверджувала, що в Маріуполі українські снайпери стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як «живий щит», не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою. Посадовиця також заперечувала викрадення й вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо.

СБУ уточнила, що підозрювана суддя працювала у Звенигородському райсуді Черкаської області й на момент вчинення злочину очолювала його. За інформацією з відкритих джерел, Звенигородський райсуд Черкаської області очолює Світлана Федорець.

За даними СБУ, раніше вона була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду. Згодом суддя планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.

Суддю підозрюють у виправдуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненому службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.