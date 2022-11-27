Руслан Стефанчук запевнив, що Верховна Рада знайде спосіб, як попрощатися з депутатами-втікачами

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що на тлі початку повномасштабного вторгнення близько 10 народних депутатів виїхали з України і не повернулися. Поки що законних підстав позбавити їх мандатів не знайшли, але в парламенті над цим працюють.

За словами Стефанчука, цих парламентарів відсторонили від усіх посад у Верховній Раді та не виплачують їм зарплати.

«Очікуємо зараз якихось рішень щодо позбавлення мандатів цих народних депутатів, але це не так просто зробити. Усі говорять, що треба позбавляти мандатів, але в нас підстави позбавлення мандатів чітко прописані в Конституції України. Їх сім», – пояснив Стефанчук в ефірі національного телемарафону в неділю, 27 листопада, повідомило «Громадське».

Він зазначив, що парламент не може позбавити мандатів, якщо немає однієї з семи конституційних підстав, і Конституцію під час воєнного стану Верховна Рада змінити не може.

«Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися з цими народними депутатами», – запевнив Стефанчук.

Зауважимо, що стаття 81 Конституції України визначає такі підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України: