Голова Верховної Ради пояснив, чому нардепів-втікачів досі не позбавили мандатів
Руслан Стефанчук заявив, що причини позбавлення мандатів народних депутатів чітко прописані в конституції
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що на тлі початку повномасштабного вторгнення близько 10 народних депутатів виїхали з України і не повернулися. Поки що законних підстав позбавити їх мандатів не знайшли, але в парламенті над цим працюють.
За словами Стефанчука, цих парламентарів відсторонили від усіх посад у Верховній Раді та не виплачують їм зарплати.
«Очікуємо зараз якихось рішень щодо позбавлення мандатів цих народних депутатів, але це не так просто зробити. Усі говорять, що треба позбавляти мандатів, але в нас підстави позбавлення мандатів чітко прописані в Конституції України. Їх сім», – пояснив Стефанчук в ефірі національного телемарафону в неділю, 27 листопада, повідомило «Громадське».
Він зазначив, що парламент не може позбавити мандатів, якщо немає однієї з семи конституційних підстав, і Конституцію під час воєнного стану Верховна Рада змінити не може.
«Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися з цими народними депутатами», – запевнив Стефанчук.
Зауважимо, що стаття 81 Конституції України визначає такі підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України:
- складення повноважень за особистою заявою;
- набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;
- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
- припинення його громадянства або виїзд на постійне проживання за межі України;
- якщо протягом 20 днів (із дня виникнення) не усунуто обставини, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
- невходження депутата України, обраного від політпартії, до складу депутатської фракції цієї партії або вихід депутата зі складу такої фракції;
- його смерть.