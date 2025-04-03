Ганна Фазикош очолила Закарпатський апеляційній суд у 2017-му році

Голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош опублікувала декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Ганна Фазикош задекларувала 3 млн грн зарплати в суді та 27 тис. грн в Ужгородському національному університеті. У 2024 році голова суду отримала 2,2 млн грн доходу від свого депозиту у криптовалюті. Загалом у Ганни Фазикош понад 3,7 млн грн цифрового активу.

На банківських рахунках у керівниці суду 272 тис. грн та 1,8 тис. євро. Готівкою Ганна Фазикош тримає 70 тисяч доларів та 130 тис. грн.

У власності голови Закарпатського апеляційного суду залишається будинок з земельною ділянкою у селі Минай загальною вартістю понад 1 млн грн. Окрім нього, Ганна Фазикош стала власницею нового будинку в Ужгороді, ще не введеного в експлуатацію, та виплатила 837 тис. грн внеску за квартиру з машиномісцем у новобудові, яку зводить ТОВ «Маверік Девелопмент».

Нагадаємо, Ганна Фазикош очолила Закарпатський апеляційній суд у 2017-му році.