Україна укладе договір на постачання вакцини від коронавірусу від американського виробника, у Дрогобичі водій в’їхав у цистерну з газом на АЗС. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 28 березня.

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Станом на 28 березня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 50 086 (+373 за попередню добу).

Водій Audi A6 в’їхав у цистерну з пропан-бутаном на АЗС у Дрогобичі

У Дрогобичі водій в’їхав у цистерну з газом на АЗС мережі «WOG». У цистерні було кілька тонн пропан-бутану.

У приватному будинку біля Сокаля стався потужний вибух газу

Власники будинку самовільно підключили буржуйку до газової труби. Від вибуху зруйнувався будинок і постраждала власниця.

Степанов анонсував постачання до України ще однієї вакцини від коронавірусу

Україна укладе договір на постачання вакцини від коронавірусу від американського виробника.

Українські митники затримали поляка з великою партією контрабандних сигарет

Під час огляду вантажівки митники та прикордонники знайшли сховані під кабелями пачки сигарет. Загалом їх було 4200 пачок.