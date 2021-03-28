Головні новини Львова за 28 березня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото Oleksandr Hnatenko
Україна укладе договір на постачання вакцини від коронавірусу від американського виробника, у Дрогобичі водій в’їхав у цистерну з газом на АЗС. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 28 березня.
Станом на 28 березня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 50 086 (+373 за попередню добу).
Водій Audi A6 в’їхав у цистерну з пропан-бутаном на АЗС у Дрогобичі
У Дрогобичі водій в’їхав у цистерну з газом на АЗС мережі «WOG». У цистерні було кілька тонн пропан-бутану.
У приватному будинку біля Сокаля стався потужний вибух газу
Власники будинку самовільно підключили буржуйку до газової труби. Від вибуху зруйнувався будинок і постраждала власниця.
Степанов анонсував постачання до України ще однієї вакцини від коронавірусу
Україна укладе договір на постачання вакцини від коронавірусу від американського виробника.
Українські митники затримали поляка з великою партією контрабандних сигарет
Під час огляду вантажівки митники та прикордонники знайшли сховані під кабелями пачки сигарет. Загалом їх було 4200 пачок.