Рейди проти водіїв-порушників, штраф за хабар поліцейському, арешт колаборанта з Київщини та новий апарат за 600 тис. у луцькому пологовому. Розповідаємо коротко про головні новини Луцька та Волині за сьогодні.

Луцькі муніципали шукатимуть водіїв, які паркуються біля смітників

Муніципали розпочнуть проводити рейди з 17 травня через численні скарги мешканців будинків на вулицях Домни Гордіюк, Кравчука та Соборності. Саме тут водії часто паркують свої автомобілі близько біля сміттєвих контейнерів, таким чином, перешкоджаючи доїзду сміттєвозів. Згідно з правилами ПДР, власникам авто заборонено паркуватись ближче, ніж за 5 метрів до смітників. Муніципали попереджають, що за такі порушення водіїв будуть штрафувати.

Затриманого 30-річного колаборанта з Київщини взяли під варту

Волинський апеляційний суд постановив взяти під варту 30-річного киянина, який в інтернеті агітував за Росію. На Волинь він приїхав після початку повномасштабної війни, своїх рідних він відправив за кордон. Як повідомила прес-служба суду, чоловік вів свій youtube-канал, де публікував проросійські відео. Колаборанта підозрюють у порушенні одразу двох статей ККУ, йому загрожує до п'яти років тюрми.

Водія оштрафували на 17 тис. грн за хабар поліцейському

В лютому 2022 року 27-річного мешканця села Поступель зупинили поліцейські через порушення ПДР. Аби уникнути покарання, чоловік запропонував правоохоронцям 1 тис. грн хабара. У суді його визнали винним та призначили 17 тис. грн штрафу. Також у чоловіка конфіскували тисячі гривень, яку пропонував правоохоронцям.

Ще шість парафій московського патріархату перейшли до ПЦУ

Це рішення затвердили на парафіяльних зборах волинської єпархії Православної церкви України. Відтак з УПЦ МП вийшли храми в Камені-Каширському, селах Ржищів, Підгірне, Ворончин, Озерце та Раймісто. Загалом після початку повномасштабної війни на Волині з УПЦ МП до ПЦУ перейшла 21 парафія.

Луцький пологовий будинок отримав пристрій для проведення аналізів за 600 тис. грн

Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю придбали для пологового за гроші міського бюджету. Прилад вартує 613 тис. грн. Лікарі зазначають, що старий аналізатор був напівавтоматичним і практично вичерпав свій ресурс. Натомість новий пристрій може одночасно робити аналізи 10-15 пацієнтам за 90 параметрами.