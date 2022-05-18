Загибель на війні телеоператора, пожежа у багатоповерхівці, затримання контрабандиста з гашишем на «Ягодині» і розшук переселенки з Харківщини. Розповідаємо коротко про головні новини Луцька та Волині за сьогодні.

На війні загинув оператор луцького телеканалу

Про загибель оператора телеканалу «Аверс» Костянтина Кіца повідомила його дружина Олена. Чоловік вже воював на Сході в 2014-2015 роках, з початком повномасштабного вторгнення він знову пішов на війну. Де саме та за яких обставин загинув чоловік, у обласній військовій адміністрації наразі не повідомляють.

На «Ягодині» затримали молдаванина з 21 кг гашишу

СБУ Волині завадила 35-річному громадянину Молдови перемістити через пункт пропуску «Ягодин» гашиш на майже 400 тис. доларів. Всього у баку свого автомобіля чоловік заховав 21 кілограм наркотику, втім, під час митного контролю контрабанда була виявлена. Порушнику загрожує до 12 років тюрми.

У нічній пожежі загинув 45-річний чоловік

Займання в одній з квартир багатоповерхівки на Даньшина сталось опівночі. ДСНС-ники врятували з суміжних квартир п'ятьох людей, зокрема, трьох дітей. Натомість 45-річного власника квартири, де виникла пожежа, врятувати не вдалось: на момент приїзду рятувальників від вже не мав ознак життя. За попередньою інформацією, пожежа виникла через необережність чоловіка під час куріння.

На Волинь переїхав швейний цех з Донеччини

На Волинь підприємство переїхало з Краматорська. Наразі в цеху, що спеціалізується на пошитті чоловічих сорочок, працюють 30 людей. Як тільки процес налагодиться, власники планують відкрити ще розкрійний цех та створити додаткові 20 робочих місць. Власник бізнесу Євгеній Кушнір каже, що після перемоги вони повернуться до Краматорська, але на Волині залишиться функціонувати філія.

Поліція оголосила в розшук переселенку з Харківщини

67-річна мешканка Чугуєва Валентина Недобуга проживала у жіночому монастирі в селі Зимне як біженка. Втім, 15 травня вона пішла у невідомому напрямку і більше не виходить на зв'язок. Поліція опублікувала фотографії зниклої та 18 травня оголосила її у розшук. Мешканців області, які нещодавно бачили жінку, просять телефонувати за номерами 0634661066, 0502077200 або 102.