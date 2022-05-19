Підозра екс-посадовцю ОВА, затримання ухилянта на «Ягодині» та дерусифікація вулиць у Нововолинську. Розповідаємо коротко про головні новини Луцька та Волині за сьогодні.

Екс-заступника голови ОДА підозрюють в переправленні ухилянтів за кордон

Йдеться про колишнього посадовця ОДА та екс-керівника Координаційного центру Андрія Ярмольського. Слідство вважає, що чиновник видавав листи із недостовірними даними для того, аби військовозобов'язані чоловіки могли виїхати в Польщу начебто для доставки гуманітарного вантажу. Йому вже вручили підозру, за статтею про незаконне переправлення людей за кордон йому загрожує до семи років тюрми.

На кордоні затримали ухилянта з Харкова

27-річного харків'янина затримали на пункті пропуску «Ягодин». Під час контролю чоловік надав прикордонникам підроблену довідку про проходження військово-лікарської комісії, втім, фальшивку вчасно розпізнали. Відтак виїхати за кордон йому не вдалось. Щодо цього інциденту відкрили кримінал. За статтею про використання підроблених документів порушнику загрожує невеликий штраф: всього до 850 грн.

Шахрая, який виманив у знайомого 1 млн грн, посадили на 5 років

47-річний мешканець села Топільне Луцького району сяде в тюрму на 5 років за шахрайство. Чоловік запропонував знайомому допомогти купити паї в одного сільськогосподарських підприємств області. Справу він так і не довів до кінця, натомість отримані від довірливого знайомого 975 тис. грн він привласнив собі. В суді аферист свою провину не визнавав, втім, суд таки визнав його винним за статтями про шахрайство та використання підроблених документів.

У Нововолинську перейменують 45 вулиць

Комісія міськради склала список з 45 вулиць з російськими назвами, які планують перейменувати цього літа. У переліку – вулиці, названі на честь російських письменників Толстого, Чехова, Лермонтова та Пушкіна. 30 червня міськрада влаштує громадське обговорення щодо цього питання. Крім того, у місті також планують демонтувати радянські мозаїчні панно та пам'ятник оборонцям укріпрайону. Щоправда, знесенням займуться вже після завершення воєнного стану.