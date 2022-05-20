Затримання фанатки «руского міра», відключення у Луцьку гарячої води, загибель Героїв та ремонт дороги у Луцьку. Розповідаємо коротко про головні новини Луцька та Волині за сьогодні.

62-річну жінку затримали за заклики до повалення влади в Україні

СБУ викрила мешканку Каменя-Каширського на поширенні проросійської агітації. У соцмережах жінка заперечувала російські військові злочини в Україні, а також закликала до знищення керівництва держави. Слідчі інкримінують їй порушення одразу двох статей ККУ, максимально їй загрожує до п'яти років тюрми. Також суд вирішив, що наразі вона перебуватиме під вартою в СІЗО.

Четверо Героїв загинули на війні

Обласна військова адміністрація підтвердила загибель трьох військових з Волині. Йдеться про мешканця Нововолинська Сергія Панчишина, мешканця Ківерців Василя Ференца та мешканця Городищенської громади Назара Пасічника. Відомо, що тіло Сергія Панчишина вже ведуть на Волинь, про час та місце прощання з захисником повідомлять згодом. Також офіційно підтвердили загибель мешканця села Рокині під Луцьком Андрія Войтюка, він загинув ще 7 березня у Житомирській області.

« Луцьктепло » попередило про можливе відключення гарячої води через борги

Наразі це неостаточне рішення, втім, цілком реальна перспектива, якщо лучани далі не платитимуть за гарячу воду, зазначають в підприємстві. Сумарно від початку 2022 року мешканці міста заборгували 36 млн грн за опалення та гарячу воду. Рекордні 9,9 млн грн недоплатили, зокрема, у березні. Через це підприємство не може розплатитись за газ та електроенергію, відтак, якщо ситуація не налагодиться, гарячу воду відключать всьому місту.

Затримали двох наркоторгівців з амфетаміном

Поліція знайшла у наркоторгівців 58 пакетиків за амфетаміном, це близько 20 тис. грн на чорному ринку. Наркотик двоє чоловіків, яким по 25 та 27 років, продавали у різних мікрорайонах Луцька з рук в руки. Одного з чоловіків раніше вже затримували за аналогічний злочин. Наразі він перебуває у СІЗО. За скоєне обом порушникам загрожує до восьми років тюрми.

У Луцьку розпочали ремонтувати дороги

Як зазначив міський голова Ігор Поліщук, взятись за поточний ремонт доріг попросили самі мешканці міста. Відтак першою у цьому списку стала вулиця Мамсурова, з 20 травня там проводять ямковий ремонт найбільш аварійних ділянок.