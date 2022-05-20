Мешканку міста Камінь-Каширський на Волині викрили на поширенні проросійської агітації. 62-річна жінка в інтернеті заперечувала російську агресію в Україні, а також закликала до знищення керівництва держави. За цей їй загрожує до п'яти років тюрми, наразі вона перебуває у СІЗО.

Про викриття пропагандистки стало відомо у п'ятницю, 20 травня, після повідомлення прес-служби СБУ Волині. Як встановили слідчі, мешканка міста Камінь-Каширський Волинської області після 24 лютого систематично поширювала у соцмережах матеріали щодо заперечення збройної агресії Росії проти України, а також закликала до фізичного знищення керівництва України.

«Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні нею злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників)», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, жінці 62 роки. За скоєне їй загрожує до п'яти років ув'язнення. Відомо, що суд вже обрав їй запобіжний захід, вона перебуватиме у СІЗО.