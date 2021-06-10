Випадковість чи вже закономірність? Другий за тиждень випадок аварії за участі маршрутного таксі у Львові. Які версії розглядають цього разу? За скільки можна купити нову квартиру у Львові? Як зекономити, але не натрапити на недобросовісного забудовника? Оклигують після звірства людей: у «Домівці врятованих тварин» на реабілітації зараз 11 дорослих лисиць і шестеро маленьких. Про головні новини Львова розкажуть Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 10 червня кількість мешканців Львова, у яких від початку пандемії підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 сягнула 66 490. За минулу добу інфікування коронавірусом підтвердили у 76 осіб.

У Львові маршрутка знесла знак та конструкцію АЗС

Друга за тиждень ранкова ДТП за участі маршрутки у Львові. Цього разу ДТП сталося на просп. Червоної Калини – приміська маршрутка в'їхала у конструкцію АЗС та дорожній знак.

Нацрада оштрафувала «4 канал» через заяви Остапа Дроздова

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала «4 канал» на 114 тисяч через наявність в ефірі ознак дискримінаційних висловлювань та мови ворожнечі. Йдеться про висловлювання Остапа Дроздова щодо глядачів телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne.

На Львівщині викрили цех з виробництва підробленої горілки

Неподалік Жовкви правоохоронці викрили підпільне виробництво горілки українських марок. Під час обшуків правоохоронці знайшли одну тонну спирту, 11 десятилітрових пакетів із сурогатом та обладнання для виготовлення підробок.

Львівські і бельгійські лікарі спільно оперуватимуть дітей з вадами слуху

Львівські дитячі отоларингологи проводять відбір дітей для проведення мікрохірургічних операцій на вусі, зокрема, кохлеарної імплантації, тимпанопластики, мірингопластики та інших хірургічних втручань. Оперуватимуть дітей львівські отоларингологи спільно з командою лікарів із всесвітньо відомої Saint-Luc University Hospital у Брюсселі (Бельгія), професорки Монік Декат та лікаря-аудіолога Даніеля Ромоло де Сіаті.

На місці особняків на Сихові планують збудувати багатоповерховий житловий квартал

Поблизу залізничної колії на вулиці Зубрівській планують збудувати новий багатоповерховий житловий квартал. Для цього знесуть частину особняків, розташованих на цій території. Йдеться про територію на Сихові площею понад 1 га напроти стокового ринку на вул. Зубрівській. Детальний план цієї території охоплює 17 садибних житлових будинків та платну автостоянку на вул. Рахівській.

На вихідних у Львові працюватимуть три центри вакцинації

У вихідні, 12-13 червня, у Львові та області планують вакцинувати від коронавірусної інфекції декілька тисяч людей, для цього відкрили додаткові центри вакцинації: два у Львові і три у великих містах області – Дрогобичі, Трускавці і Стрию. Найвірогідніше, до вихідних відкриється центр вакцинації і у Червонограді.

До львівської промзони «Сигнівка» планують збудувати нові проїзди

На території промзони загальною площею 155,3 га пропонують облаштувати квартал виробничої та складської забудови. При цьому наявні будівлі не зноситимуть, а лише реконструюватимуть.

Нацрада перевірить львівський телеканал НТА через прояви ксенофобії

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку львівському каналу НТА через ознаки ксенофобії у програмі «Говорить великий Львів». Йдеться про програму, що вийшла в прямому ефірі 20 травня, коли гостем студії був екс-нардеп Олег Барна, який назвав президента «бракованим євреєм»

Керівництво «Укрзалізниці» підозрюють у крадіжці майже 60 млн грн

У Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі в філії «Центр охорони здоров’я» «Укрзалізниці» пройшли масштабні обшуки через підозри у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йдеться про майже 60 млн грн, які «Укрзалізниця» отримала від Національної служби здоров’я України на лікування пацієнтів із Covid-19.

У Львові засудили чоловіка, який намагався викруткою вбити свою вагітну співмешканку

Сихівський райсуд Львова засудив на 7 років 8 місяців чоловіка, який 17 разів ударив викруткою свою кохану. Жінка вижила, але оскільки цей випадок трапився під час іспитового терміну за попередній злочин, суд призначив сувору міру покарання.

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