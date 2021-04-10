Як працюють львівські контролери, українців почнуть щепити вакциною CoronaVac з 13 квітня, у Львові попрощались із загиблим на Донбасі військовим Ігорем Байталою та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 10 квітня.

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Станом на 10 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 58 011 (+716 за попередню добу).

У Львові попрощались із загиблим на Донбасі військовим Ігорем Байталою

Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Опісля процесія вирушила до Жидачева, звідки родом Ігор Байтала.

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Поговорили про контролерів у громадському транспорті з Андрієм Фоком – бригадиром групи контролерів відділу контролю ЛКП «Львівелектротранс».

«Відбулися легким переляком»

Розпитали CЕО львівського ІТ Кластеру, який є засновником проекту ІТ Парк, Степана Веселовського, чого ще бракує для старту будівництва та як вплинула коронакриза на ІТ-індустрію Львова.

Українців почнуть щепити вакциною CoronaVac з 13 квітня

CoronaVac – вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. У МОЗ також розповіли, хто отримає щеплення першою партією вакцини Pfizer, яка надійде в Україну 14-15 квітня.