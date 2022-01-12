Школи заміновано. Таке повідомлення від аноніма сколихнуло місто. Про масову евакуацію дітей та педагогів розкажемо детальніше. Святкували гучно, у великих компаніях, трохи забувши про пандемію, тож тепер прийшов час пожинати плоди. Коронавірус по святах набирає нових обертів і лікарні знову розгортають додаткові ліжкомісця. І у Львові та області суттєво похолоднішало. Ситноптики обіцяють вночі до -15 градусів. Де можна зігрітись за лютих морозів не лише бездомним? Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+194

Станом на 12 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 101 072 (+194 за попередню добу).

«Ця реформа є незворотною»

Як Львів та область готуються до запуску електронної оплати проїзду.

Усі львівські школи зупинили навчання через повідомлення про замінування

Учнів усіх шкіл довелося евакуювати та відпустити додому.

Як користуватись е-квитком у громадському транспорті Львова?

З четверга, 13 січня, у Львові почне діяти система електронної оплати проїзду у громадському транспорті. Наразі використання е-квитка доступне лише для пільговиків.

Львівська мерія розповіла, де можна утилізувати новорічні ялинки

15 січня та 5 лютого у Львові можна здати новорічні ялинки у мобільні пункти збору. Також протягом кількох днів дерева можна буде залишати й поруч із сміттєвими контейнерами.

Чиновника Пустомитівської міської ради затримали на хабарі 1000 доларів

Посадовця затримали на гарячому під час передачі грошей.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter