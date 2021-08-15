Головні новини Львова за 15 серпня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото @malinovna_alina
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На вулицях Львова знімають драматичну кулінарну комедію «Смак свободи», 43-річний художник-декоратор Львівської опери загинув у горах, у Львові почали прийом заявок на 75 млн грн громадського бюджету. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 15 серпня.
Станом на 15 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 616 (+16 за попередню добу).
На вулицях Львова знімають драматичну кулінарну комедію «Смак свободи»
Одну зі сцен знімають на вул. Огієнка, 20, у дворику будинку. Цю локацію обирали за кольористикою та стилем. А до масових сцен залучили, навіть, мешканців будинку.
Помер відомий львівський археолог Василь Оприск
Василь Оприск працював в Інституті українознавства з 1974 року, досліджував сільські поселення Прикарпаття і Волині, працював в археологічних експедиціях із вивчення Галича, Львова, Самбора.
У Львові почали прийом заявок на 75 млн грн громадського бюджету
У неділю, 15 серпня, стартував прийом заявок на громадський бюджет Львова 2021-2022. Подача проектів традиційно триватиме до 15 вересня.
43-річний художник-декоратор Львівської опери загинув у горах
Володимир Царик загинув унаслідок нещасного випадку, який стався під час його відпочинку – він розбився у горах. Більше подробиць щодо трагедії не розголошують.