Хлопець на самокаті збив літню жінку на тротуарі у центрі Львова, розповімо як у передмісті Львова роздали 60 га, а також про львівського дитячого пластичного хірурга, який вже майже 30 років виправляє вроджені вади. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 15 травня.

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Станом на 15 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 997 (+151 за попередню добу).

Діти з-під скальпеля

Розповідаємо про львівського дитячого пластичного хірурга, який вже майже 30 років виправляє вроджені вади.

Троє людей постраждали в ДТП маршрутки та легковика біля Львова

Маршрутка №167 курсувала за маршрутом «Львів-Жовква (Зіболки)». Через ДТП на трасі поліцейські організували реверсний рух транспорту. Літню жінку госпіталізували після наїзду хлопця на самокаті у Львові 20-річний хлопець на самокаті здійснив наїзд на 83-річну жінку, яка йшла тротуаром.

Гараж на 60 гектарів

Продаючи землю Рясне-Руського на аукціонах, можна було б суттєво наповнювати місцевий бюджет. Однак місцева влада вирішила піти іншим шляхом і роздати майже 60 гектарів безкоштовно.