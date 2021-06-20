Львівські медики взяли участь у танцювальному флешмобі, на наступний тиждень львівські синоптики прогнозують спеку до 33°C, у підвалі львівської багатоповерхівки загинув підліток. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 20 червня.

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Станом на 20 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 729 (+11 за попередню добу).

Львівські синоптики прогнозують спеку до +33°C

Впродовж 21-25 червня очікується мінлива хмарність, вдень температура сягатиме до 33° тепла, місцями очікується короткочасний дощ.

Львівські медики взяли участь у танцювальному флешмобі. Відео дня

Відео танців біля Підгорецького замку опублікували на День медика, 20 червня, зазначивши, що у такий спосіб хочуть підтримати тих, хто постраждав під час пандемії Covid-19.

Внаслідок ураження струмом у підвалі львівської багатоповерхівки загинув підліток

Інцидент стався у житловому комплексі «Парус Сіті» на вул. Кульпарківській, 93. Обставини події ще встановлюють.

18 львівських школярів отримали максимальний бал на ЗНО із математики

Львівський фізико-математичний ліцей зберігає лідерство за кількістю 200-бальників.