За цю добу лабораторії різних областей зафіксували рекордні за увесь час пандемії понад 30 тисяч недужих. Яка ситуація у Львові – обговоримо у випуску. Сім трансплантацій за шість днів. Про досягнення наших медиків розкажемо. Вже втретє за цей місяць невідомий мінує львівські школи. Однак цього разу все обійшлося без ажіотажу та паніки. Про це розповість Софія Трощук.

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Станом на 27 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 113 409 (+1 167 за попередню добу).

Уряд дозволив бустерну дозу через три місяці після другого щеплення

Люди зі скомпрометованим імунітетом можуть отримати бустерну дозу через 90 днів після додаткової.

У Львові затримали на хабарі директора політехнічного училища

Ярослав Дмитришин вимагав хабарі від підлеглих за незвільнення з роботи.

Під час пожежі у житловому будинку у Львові загинула пенсіонерка

На вул. Городоцькій біля цирку трапилась пожежа, унаслідок якої загинула 73-річна власниця помешкання.

Екс-чиновника ЛОДА підозрюють у розтраті ковідних грошей

Колишнього керівника управління капітального будівництва Львівської ОДА Павла Тереха, якого раніше затримували на хабарі, також підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

Топ-10 найпопулярніших автомобілів серед львів'ян

У 2021 році львівські водії найчастіше купували автомобілі Volkswagen Golf та Volkswagen Passat. При цьому майже 90% придбаних машин – вживані.

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