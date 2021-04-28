Головні новини Львова за 28 квітня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Статистика обнадіює. Львів б'є нові рекорди щеплень від коронавірусу. Медики запевняють – перебоїв з вакциною наразі немає. МАФ з іконами. Панотець православної церкви облаштував капличку просто в будівельному вагончику. Мешканці Під Голоском вимагають демонтувати недбалу споруду. Досить мати третину суми. У Львові міськрада спільно з опікунами купує дітям-сиротам квартири. Розповімо, хто цього разу отримав ключі від власного помешкання. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.
Станом на 28 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 748 (+202 за попередню добу).
У мерії розповіли про цьогорічне святкування Дня Львова
Цьогоріч жодних масових заходів на День міста у Львові не відбуватиметься. Однак у рамках святкування переіменують вулицю та присвоять почесні звання тим, хто бере активну участь у боротьбі з Covid-19.
Трьом позбавленим батьківської опіки дітям та багатодітній сім’ї у Львові купили квартири
70% вартості житла профінансувала міська рада. Фінансування виділили за спеціальною міською програмою.
Чи вмієте ви готувати паску? А може хотіли б спробувати? Ми зібрали основні секрети випікання паски та пропонуємо пройти невеликий тест. Також публікуємо три перевірені рецепти пасок, які ви можете приготувати разом із сім’єю.
Скасовані під час локдауну автобусні маршрути у Львові відновлять у травні
Автобус №45 почне курсувати з 5 травня, а №2а та №11 – після 11 травня.
«На проектування крематорію гроші є»
У Ратуші назвали терміни і вартість будівництва першого міського крематорію.