Батьки звинуватили львівську вчительку у знущанні над першокласниками, у львівському аеропорту затримали закарпатського кримінальника Артура Пашкуляка, поліція оголосила в розшук зниклу десять днів тому 26-річну львів'янку. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 29 травня.

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Станом на 29 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 123 (+84 за попередню добу).

У львівському аеропорту затримали закарпатського кримінальника Артура Пашкуляка

Артур Пашкуляк був безпосередньо причетний до стрілянини у Мукачево в 2015 році, в результаті якої були вбиті троє людей, ще 11 були поранені.

Поліція оголосила в розшук зниклу десять днів тому 26-річну львів'янку

26-річна Віра Лескова вийшла з дому ще 19 травня і з того часу з нею відсутній зв'язок.

У лобовій ДТП на об'їзній дорозі Львова загинули батько з сином

На трасі Київ-Чоп біля села Пасіки-Зубрицькі сталася смертельна ДТП, у якій загинуло двоє людей.

Батьки звинуватили львівську вчительку у знущанні над першокласниками

Вчительку початкових класів львівської школи №87 Ірину Федишин звинувачують у знущанні над першокласниками та у шахрайстві. Батьки учнів розповіли, що вона не лише словесно ображає дітей, а й дозволяє собі їх бити.