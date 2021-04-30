59 регулярних авіарейсів. Авіакомпанії поступово відновлюють авіасполучення за популярними напрямками і навіть відкривають нові. Розповім куди можна буде полетіти з львівського аеропорту цього літа. Ще ближче до е-квитка. До Львова прибула нова партія обладнання для запуску електронної системи безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті. Діти з невиліковними недугами потребують нашої допомоги. Фонд «Крила надії» збирає гроші на спецхарчування. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков.

+285

Станом на 30 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 220 (+285 за попередню добу).

Ryanair відкриє новий авіарейс зі Львова на Кіпр

Полетіти у місто Пафос можна уже з липня, вартість квитків стартує від 29 євро.

Львівські церкви оприлюднили розклад богослужінь на Великдень

Рада церков Львова рекомендувала вірянам слухати святкові богослужіння онлайн. Тим, хто все ж піде до храмів, радять дотримуватися карантинних вимог.

Куди полетіти зі Львова влітку

Цього літа зі Львова виконуватимуть 59 регулярних авіарейсів.

Які культурні події доступні у Львові у вихідні 1-4 травня

Фестиваль французьких допрем'єрних показів, Великдень з «Дудариком», народне мистецтво Наддніпрянщини, вистава «Благодарний Еродій».

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