Головні новини Львова за 30 травня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
Поліція затримала двох хуліганів, які розбили на Сихові магазин, біля Стрия водійка під час паркування збила на тротуарі 5-річну дитину. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 30 травня.
Станом на 30 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 140 (+17 за попередню добу).
Біля Стрия водійка під час паркування збила на тротуарі 5-річну дитину
Хлопчик – живий, батьки його завезли до лікарні, але у дитини складний перелом тазу.
У Мостиськах 27-річний водій в’їхав у житловий будинок, є постраждалі
27-річний мешканець Мостиськ керував авто «ВАЗ 2110» та їхав до Львова. Але не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок.
Поліція затримала двох хуліганів, які розбили на Сихові магазин
Двоє львів’ян розтрощили двері магазину на вул. Довженка. Свідки інциденту викликали поліцію, патрульні затримали хуліганів на сусідній вулиці.