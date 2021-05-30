Поліція затримала двох хуліганів, які розбили на Сихові магазин, біля Стрия водійка під час паркування збила на тротуарі 5-річну дитину. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 30 травня.

+17

Станом на 30 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 140 (+17 за попередню добу).

Біля Стрия водійка під час паркування збила на тротуарі 5-річну дитину

Хлопчик – живий, батьки його завезли до лікарні, але у дитини складний перелом тазу.

У Мостиськах 27-річний водій в’їхав у житловий будинок, є постраждалі

27-річний мешканець Мостиськ керував авто «ВАЗ 2110» та їхав до Львова. Але не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок.

Поліція затримала двох хуліганів, які розбили на Сихові магазин

Двоє львів’ян розтрощили двері магазину на вул. Довженка. Свідки інциденту викликали поліцію, патрульні затримали хуліганів на сусідній вулиці.