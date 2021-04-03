Після рішення Ради національної безпеки і оборони України 46 працівників Галицької митниці відсторонили від посад через можливу причетність до контрабанди та корупції, 7-річна дитина потрапила в реанімацію після лобової ДТП у Львові та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 3 квітня.

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Станом на 3 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 53 417 (+764 за попередню добу).

46 працівників Галицької митниці відсторонили від роботи після рішення РНБО

Це найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні.

7-річна дитина потрапила в реанімацію після лобової ДТП у Львові

На вул. Богдана Хмельницького у Львові 36-річний мешканець села Муроване на автомобілі Subaru Forester виїхав на зустрічну смугу та спричинив ДТП.

Львівські патрульні затримали 18-річного скутериста з холодною зброєю

Під час огляду у нього виявили кастет та телескопічну палицю з металевим наконечником.