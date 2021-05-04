Через зруйнований міст біля Кам'янки-Бузької облаштують тимчасовий проїзд, синоптики прогнозують у Львові потепління із грозами, розмова з керівником «Інституту просторового розвитку» Олегом Шмідом. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за вівторок, 4 травня.

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Станом на 4 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 915 (+12 за попередню добу).

Суд оштрафував львівського викладача за піратську програму «1С: Підприємство»

Він інсталював бухгалтерську програму «1С: Підприємство» на десять робочих комп'ютерів консалтингової фірми і отримав два роки умовно та штраф 83 тис. грн.

«Твій конкурент – ФОП Вася, і ти проти нього ніхто»

Керівник «Інституту просторового розвитку» Олег Шмід розповів нам, як проектуються вулиці Львова, навіщо їх змінювати, де у Львові можна лишити бруківку, а також чому тендерне законодавство шкодить проектам.

Через зруйнований міст біля Кам'янки-Бузької облаштують тимчасовий проїзд

Міст у селі Гайок неподалік Кам'янки-Бузької провалився ввечері 3 травня, через що проїзд цією трасою до Радехова (і, відповідно, до Луцька) виявився заблокованим.

Синоптики прогнозують у Львові потепління із грозами

До кінця тижня у Львові зберігатиметься тепла погода, однак по ночах та ранках можливі короткочасні грози.

Суд оштрафував 28-річного мешканця Краковця за перетин кордону з фальшивим ПЛР-тестом

За підробку документів чоловіку загрожувало два роки ув'язнення, але він пішов на угоду з прокурором і отримав всього 850 гривень штрафу.