Залізничний районний суд Львова оштрафував викладача Коледжу телекомунікації та компʼютерних технологій «Львівської політехніки» за встановлення нелегального програмного забезпечення. Чоловік інсталював бухгалтерську програму «1С: Підприємство» на десять робочих комп'ютерів консалтингової фірми і отримав два роки умовно та штраф 83 тисячі гривень. Найцікавіше те, що ця консалтингова компанія виявилася юридичним представником власника прав на програму «1С: Підприємство» Molenari OU. Тобто викладач встановив неліцензійну програму компанії, яка бореться з поширенням неліцензійних версій «1С: Підприємство».

Про покарання львівського викладача у вівторок, 4 травня, з посиланням на вирок Залізничного райсуду написав «Судовий репортер». У самому вироку вказано, що чоловік публікував в інтернеті оголошення про встановлення бухгалтерської програми «1С: Підприємство». У листопаді 2017-го до нього звернулися представники консалтингової компанії «Міжнародна правова група» і попросили встановити ці програми на робочі комп'ютери. Викладач погодився, сказав, що може поставити ліцензійну або неліцензійну копії програми і це коштуватиме 500-600 гривень. Консалтингова компанія погодилася на такі умови і звернулася до поліції, аби під контролем правоохоронців закупити в офіс нелегальну програму.

У грудні 2017-го викладач через віддалений доступ встановив ним же зламану версію «1С: Підприємство», а в січні 2018-го приїхав в офіс консалтингової компанії і вже на місці інсталював нелегальні програми на комп'ютери. Юристи «Міжнародної правової групи» під час судового засідання заявили, що програму встановили на десять робочих місць, за що чоловік отримав 1000 гривень (по 500 за кожен раз). Виявилося, що другий раз усе відбувалося під контролем поліції, тож після того випадку викладача затримали, вилучивши отримані кошти.

Під час судового засідання він відмовився від дачі показань, посилаючись на ст. 63 Конституції (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе), але подавав клопотання про визнання усіх зібраних проти нього доказів та показів експертів як недопустимими. Втім, суддя Галицького райсуду Галина Пилип'юк вирішила, що всі докази були зібрані легально і доводять вину викладача у порушенні авторських прав.

Чоловіку присудили три роки позбавлення волі, але звільнили від цього покарання, призначивши два роки умовно. Окрім цього, він має виплатити тій же «Міжнародній правовій групі», яка є представником правовласника, 83 тисяч гривень за завдану шкоду. Втім, викладач ще може подати апеляцію на цей вирок.

Додамо також, що розробником бухгалтерських програм «1С: Підприємство» є російська компанія «1С», правовласником цих продуктів є естонська компанія Molenari OU, а її юридичним представником в Україні – «Міжнародна правова група».