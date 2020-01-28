СБУ виявила спробу використання російського ПЗ у системі відеоспостереження на дорогах Львівщини

СБУ не допустила використання програмного забезпечення російської розробки, яке мали використовувати для роботи камер відеоспостереження на автодорогах Львівщини. В результаті уже затверджені результати оголошеного ЛОДА тендеру скасували.

Наприкінці минулого року департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА оголосив тендер на закупівлю відеокамер на 8 млн грн. Переможцем стала місцева фірма. Проте під час перевірки оперативники встановили, що комерсанти використовують програмне забезпечення розробки РФ.

«За висновками експертів, продукт містить функцію віддаленого адміністрування шляхом використання вихідного програмного коду з території Росії. Це могло бути використано для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом та загальними автошляхами», – йдеться у повідомленні СБУ.

Система дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на потягах, обличчя водіїв та пасажирів.

Після заходів СБУ тендерний комітет департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА визнав тендерні торги такими, що не відбулися, а тендер скасували.